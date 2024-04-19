CHP TBMM Müdürü Bayraktar'ın cenazesini Kılıçdaroğlu ve Özel birlikte omuzladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden partisinin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar'ın cenazesine katıldı.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nin acı günü...

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan ve uzun bir süredir akciğer tedavisi gören Levent Bayraktar, dün Ankara'da hayatını kaybetti.

Cenaze töreni düzenlendi

Dün vefat eden Bayraktar için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özel ve Kılıçdaroğlu törene katıldı

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, partililer, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Törene katılanlar, Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar ve kızı Sezin Bayraktar'a taziyelerini sundu.

Sohbet ettiler

Cenazede yan yana saf tutan Özel ve Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti.

Bayraktar'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Aracın ön koltuğuna oturdu

Kılıçdaroğlu ile Bayraktar'ın tabutuna omuz veren Özel, cenaze nakil aracının ön koltuğuna oturdu.