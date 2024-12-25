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Haber Merkezi

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi gündemdeki yerini koruyor.

Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü.

Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.

İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası, 16 Ocak’ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülecek.

CHP, TEĞMENLER İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK

Nihai kararın verileceği toplantı öncesinde CHP sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaptı.

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EMEKLİ ASKER GRUPLARINA CHP'DEN MESAJ

Emekli asker gruplarına bir çağrı metni yollayan Bağcıoğlu, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.

Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

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ATATÜRK POSTERİNİ AL GEL

"Sayın Komutanlarım Değerli silah arkadaşlarım;

16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz.

Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz.

Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz."