CHP toplantısında başörtülü kadın yoğunluğu

2023 seçimleri için muhafazakâr kesimin oylarına yönelen CHP'de, bugünkü toplantıda başörtülü kadınların bulunması dikkat çekti.

CHP'de 2023 seçim çalışmaları başladı...

6'lı masanın en kuvvetli adayı olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, muhafazakarların oylarını alabilmek için çalışmalarına parti içinde yön veriyor.

Yaptığı konuşmalarda sık sık "CHP ile Allah'ın izniyle iktidar olacağız" gibi ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesim için özel kareler de paylaşmaya başladı.

Başörtülü kadınlarla salonu doldurdular

Son olarak CHP Lideri bugün, Ankara'da partisinin üye katılım törenine katıldı.

CHP Lideri'nin katıldığı törende ise başörtülü kadınların çogunlukla bulunması ve kadınların, kameraların daha rahat görebilmesi için en ön sıralarda oturtulması dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca CHP düzenlediği törende kürsüde başörtülü kadınlara da söz hakkı verdi. Kürsüye çıkan başörtülü kadınlar CHP Lideri'ne övgüler dizdi.