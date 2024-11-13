ABD'de Donald Trump dönemi başlıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında iç ve dış siyaset ve ekonomiyle ilgi açıklamalarda bulundu.

CHP, TRUMP'A HEYET GÖNDERECEK

Özgür Özel, ocak ayında Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından sonra bir CHP heyetinin ABD’ye gideceğini açıkladı.

Özgür Özel, CHP’nin iktidar namzedi bir parti olduğunu belirterek, "Trump görev bölümünün bir yılı Tayyip Bey'le ve 3 yılını bizimle geçirecek." dedi.

"ACEMOĞLU'NDAN KATKI ALACAĞIZ"

Özel, devlet kurumlarının ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında kurumsallaşmayı öne çıkaran Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu’ndan katkı alacaklarını söyledi.

"GÜÇLÜ BİR DİPLOMASİ HEYETİ KURABİLİRİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trump yönetimine ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

CHP iktidar namzeti bir parti. Son seçimlerin ve son anketlerin birinci partisi. Kuvvetle ihtimal Trump görev süresinin bir yılını Tayyip Bey'le ve üç yılını bizimle geçirecek. Donald Trump’ın seçilmesinden sonra Türkiye bu süreci nasıl götürmeli diye bakıyoruz. Bir kere kişisel ilişkilerle değil, kurumsal ilişkilerle ilerlemek lazım. Bizim dış politikada çok deneyimli diplomatlarımız var, onlara alan açmak lazım. Bizim Trump yönetimiyle ilişkilerimizi götürmek için Namık Tan bizim için şans. ABD’de büyükelçilik yapmış olması çok önemli. Çok güçlü bir dış politika danışma kurulumuz var. Güçlü bir diplomasi heyeti kurabiliriz. Orada Türkiye-ABD ilişkilerine kalıcı ve olumlu katkı sağlayacak temaslarda bulunuruz. Ama bu temasların nasıl ilerleyeceği bizim arkadaşlarımızın ABD yönetiminin ortaya koyacağı tutumla belli olur.