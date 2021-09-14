CHP, Turizm Teşvik Yasası'nı AYM'ye taşıdı

Temmuz ayında Meclis'ten onay alan Turizm Teşvik Kanunu'nun 26 maddesinden 15'ine itiraz eden CHP, AYM'ye başvurdu.

Temmuz ayında Meclis'ten geçer oy alan Turizm Teşvik Kanunu'nun ardındından CHP, yetkilendirmeleri ve kanun maddelerini beğenmedikleri gereçesiyle harekete geçti.

Özellikle orman yangınları sonrasında yeni kabul edilen kanunla bölgelerin turizme açılabileceği, imar izni verileceği gibi iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Teşvik Kanunu'nun kabulünün hemen ardından yanan yerlerin turizm işletmesine açılmasının kanunla ters düştüğünü aktardı.

AYM'YE BAŞVURMAK İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geniş yetkiler verildiği iddiasıyla hareketlenen CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak üzere hazırlık yaptı.

Bugün AYM'ye giden CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay, kanundaki 26 maddeden 15'inin tekrar düzenlenmesi talebinde bulunduklarını belirtti.

"15 MADDEYİ YÜKSEK MAHKEME'YE TAŞIDIK"

AYM önünde basın toplantısı düzenleyen Altay, "7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bazı kanunlarda düzenleme yapılması hakkındaki kanun 26 madde. Biz bunun 15 maddesini Yüksek Mahkeme'ye bugün taşıdık.

Bu kanunda turizmi teşvik yok. Ormanları kıyıları, meraları tek adama devir var. Yerel önetimlerin yetkilerini, saraya devretme var. Biz bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

CHP olarak hakları koruma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini söyleyen Altay, teşekkür ederek alandan ayrıldı.