CHP Ümraniye Gençlik Kolları'ndaki taciz soruşturmasında 5 yıla kadar hapis istemi

Ümraniye’de eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ümraniye’de 20 yaşındaki D.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2020 tarihinde D.A’nın G.Ö.A.’nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gidip bir süre bankta oturarak konuştukları ve daha sonra araca bindikleri anlatıldı.

G.Ö.A.’nın araç içinde rızası dışında D.A.’yı sarılıp öptüğü ve D.A.’nın şüpheliyi ittiği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, G.Ö.A.’nın müştekiyi aracıyla evine bıraktığının vurgulanırken, şüphelinin müştekiye yönelik sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi.

Şüpheli G.Ö.A.’nın ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini, bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı olarak seçildiğini, müştekiyi parti gençlik kolu üyesi olması nedeniyle tanıdığını, araç içinde müştekiye yönelik cinsel saldırı eyleminde bulunmadığını, aralarında cinsel içerikli konuşma geçmediğini söylediği belirtildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli G.Ö.A.’nın “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edildi.

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