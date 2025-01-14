CHP üyelerine 'kırmızı kart' gösterebileceği mesaj gönderdi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Mersin'de yaptığı konuşmadan önce ‘büyük sürprizim var’ demiş ve konuşma sırasında sürprizinin kırmızı kart olduğunu açıklamıştı.

İktidara kırmızı kart gösteren Özel'in sürprizi dalga konusu olmuştu.

Özel'in ‘kırmızı kart’ gösterme eyleminin yankıları sürerken konuyla ilgili CHP'den yeni bir hamle geldi.

PARTİ ÜYELERİNE 'KIRMIZI KART' MESAJI GÖNDERİLDİ

Buna göre CHP Genel Merkezi, parti üyelerine ‘kırmızı kart’ eylemiyle ilgili bir mesaj gönderdi.

Mesajda bulunan linke tıklandığında kırmızı ekran görüntüsünün ortaya çıktığı görüldü.

Üyelere gönderilen SMS'te, "Kırmızı kart cepte! Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Özel’in sürpriz olarak açıkladığı kırmızı kart, bekleyenler arasında hayal kırıklığı yaratarak tepkilere yol açtı.

KIRMIZI KART SÜRPRİZİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Özgür Özel'i eleştiren oyuncu Şahan Gökbakar, “Özgür Özel’in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum.” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

YouTube kanalında kırmızı kart çalışmasını değerlendiren Yılmaz Özdil de Özel'i eleştirenlerden olmuştu.

"BU KADARINI ERDOĞAN BİLE HAYAL EDEMEZDİ..."

Muhalif gazeteci Özdil, "Nihayet CHP kendine mi geliyor’ dedik. Herkes merakla beklemeye başladı. Özgür Özel, Mersin’de miting meydanına çıktı, elini cebine attı; işte bu abi. Kırmızı kart çıkardı. İktidara kırmızı kart göstereceğiz dedi. Bu kadarını Tayyip Erdoğan bile hayal edemezdi. CHP Genel Başkanlığında boş koltuk olsa bu kadar zarar vermez" dedi.