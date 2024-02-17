CHP ve DEM Parti arasında 'Esenyurt' pazarlığı CHP’nin, İstanbul Esenyurt’ta belediye başkan adayı olarak açıkladığı Ali Gökmen‘in yerine DEM Parti’nin de sıcak baktığı bir isim üzerinde uzlaşı sağlandı.

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Seçimlere sayılı günler kala muhalefette belirsizlikler sürüyor.

Genel seçimdeki hezimetin ardından emin adımlarla ilerlemek isteyen CHP, bir kez daha DEM Parti'nin desteğini almak için kapısını çaldı.

Bu süreçte karşılıklı ziyaretler başladı.

CHP ve DEM arasında aday pazarlığı

Yapılan karşılıklı görüşmelerde pazarlıklar başladı ve DEM Parti bazı bölgelerdeki adaylıklar için onaylarının alınmasını istedi.

Bu noktalardan biri de İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı bölgeyle ilgili DEM Parti'yi üzmek istemeyen CHP, ilçede Ali Gökmen'i aday gösterdi.

Yaşananların ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan Esenyurt'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'Gökmen, DEM Parti'nin sıcak baktığı adayla değiştirilebilir'

Yarkadaş'ın haberine göre, CHP'nin Esenyurt ilçesinde aday değişti.

Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen adaylıktan çekildi.

Yarkadaş, konuyla ilgili açıklamasında, "Ali Gökmen'den boşalan adaylık için CHP İstanbul İl Hukuk Komisyomu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya’nın ismi geçiyor. Topkaya’nın bu gece atanması bekleniyor. DEM Parti’nin de Topkaya ismine sıcak baktığı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.