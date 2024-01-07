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6'lı masanın dağılmasının ardından CHP seçimlerde ittifak için yeni ortaklar arıyor...

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP ile ittifak yapan CHP yine aynı yolu izleyecek.

Partinin ismini DEM yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla ittifaka hazırlanan CHP'ye ise DEM Parti'den beklenmeyen tepki geldi.

DEM Parti Antalya 1’inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı.

CHP'li belediyeye çıkıştı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasında, kongre için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Bakırhan, "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

"Oyumuzu alacaksın ama salon vermeyeceksin"

Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Antalya’da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum.