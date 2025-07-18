CHP ve FETÖ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i neden hedef alıyor

CHP'nin son dönemde hedef tahtasına yerleştirdiği bir isim var: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Yusuf Tekin'in, ideolojik saplantılarından kurtulamayan CHP'lilerin hiddetini üzerine çekmesinin farklı nedenleri var.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yıllardır bu millete tepeden bakarak dizayn edilmeye çalışılan eğitim sisteminin merkezine milletin ruhu, inancı, kimliğini ve geleceği inşa etme hedeflerini yerleştiriyor.

Bu da zihin dünyası önceki yüzyılda kalan CHP’yi çileden çıkarıyor.

Bakan Tekin, eğitimin merkezine Batı hayranlığını, Batı özentiliğini değil, Anadolulu olmayı yerleştiriyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE BİRLİKTE CHP "İDEOLOJİK KALESİNİN YIKILDIĞININ" FARKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla şekillenen ve Yusuf Tekin'in öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bir müfredat değişimi olmaktan öte bir zihniyet devrimidir. Bu model, Batı merkezli, seküler ezberlerin yerine Türk-İslam medeniyetine yaslanan, bilimsel ve pedagojik bir eğitim felsefesini getirmektedir. CHP bu modele bakınca kendi ideolojik kalesinin yıkıldığını görmektedir ve bu yüzden sürekli Tekin'i hedefe koymaktadır.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNE DÜŞMANLIĞIN SEBEBİ: BİLİMİ VE MANEVİYATI BİRLEŞTİREN EKOL

CHP zihniyeti yıllarca "laiklik" olgusunu bir silah olarak kullanıp milletin inancı ve manevi değerlerini bastırdı. Bugün de aynı zihniyet, "bilimsellik" bahanesiyle milli ve manevi değerleri merkeze alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne saldırıyor. Oysa bu model, bilimi ve maneviyatı birbirine karşıt olarak konumlandırmıyor, tam tersine birbiriyle uyumlu unsurlar olarak ele alıyor. Genetik kodlarında ideolojik dayatma bulunan CHP'liler, bu dengeden çok rahatsız oluyor.

KÖY ENSTİTÜSÜ ÖĞRETMEN TARZI YERİNİ MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ'NE BIRAKIYOR

Ayrıca CHP'nin Köy Enstitüleri ile başladığı 1940'larda ideolojik bir halde kurumsal hale getirdiği "öğretmen yetiştirme modelini" Milli Eğitim Akademisi ile değiştiriyor. Hem müfredattaki devrim niteliğindeki değişiklikler hem de öğretmen yetiştirmedeki yeni kurumsal yapı CHP'nin ideolojik ayarlarını bozuyor, bundan dolayı CHP kurumsal olarak medyası ile trolleri ile Yusuf Tekin hakkında sürekli yalan ve tezvirat üretiyor.

BAKAN TEKİN'İN ÖZEL ELEŞTİRİLERİ CHP'NİN AYARLARINI BOZDU

Yusuf Tekin, bakan olmasının yanında aynı zamanda önemli memleket meseleleri ile ilgilenen ve görüşlerini açıklamaktan hiç çekinmeyen bir siyasetçi. Tekin, ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan sert sözlerle eleştiriyor. Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği Kasım 2023 kurultayında delegelerin oylarını yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun satın aldığı yönündeki görüşleri dile getiriyor. "Özel, şu anda İstanbullunun malını çalıp çırpan bir kişinin satın aldığı koltukta oturuyor." şeklindeki eleştirilere Özel'in yanıt vermesini istiyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK GELİŞMELERİ

Diğer CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını gündem eden Tekin, örneğin CHP'li Manavgat'ta Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makamında baklava kutuları içinde 110 bin euro rüşvet alması skandalına tepki gösteriyor.

FETÖ'NÜN DERSHANE SALTANATI TEKİN'LE YIKILDI, DÜŞMANLIK BAŞLADI

Tüm bunlarla beraber Yusuf Tekin'in 2013'de MEB Müsteşarı olduğu dönemde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine FETÖ'nün militan yetiştirme yuvası olan dershaneleri kapatması, MEB içindeki FETÖ'cü yapıyı 2013'te tasfiye etmeye başlaması, FETÖ'nün de hedefinde Tekin'in olmasına neden oluyor.