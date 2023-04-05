CHP ve İyi Parti arasında 10 ilde fermuar modeli anlaşması yapıldı YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri için çalışmalarda yaşanan yeni gelişme kapsamında İyi Parti ve CHP seçime fermuar sistemle girecek. Anlaşma küçük şehirleri kapsayacak.

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Seçim sürecinde son düzlüğe girildi.

Sayılı günler kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Cumhurbaşkanı adayını seçime birkaç ay kala belirleyen Millet İttifakı'nda şimdi krizin adı; ortak liste olmuştu.

İyi Parti ve CHP arasında ortak liste

CHP, mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İyi Parti bu tutuma yanaşmıyordu.

Vekillik vaatleri yapıldı

Bu kapsamda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı pazarlıkta masadaki ortaklarına verdiği vekil sayıları şu şekildeydi;

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil.

Seçime fermuar sistemiyle girilecek

Öte yandan İyi Parti ve CHP arasında yeni bir anlaşma yaşandı.

Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, ''fermuar'' modeliyle girme kararı alındı.

Küçük illeri kapsayacak

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği ''fermuar'' yöntemi, milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

''Fermuar'' modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İyi Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.