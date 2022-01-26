CHP ve İyi Parti arasında ittifak krizi yaşanıyor

Gelecek seçimlerde birlikte hareket etmesi beklenen CHP ve İyi Parti arasında yaşanan kavgalar gün yüzüne çıkıyor. Son olarak İyi Parti, ittifakta CHP'yi yalnız bırakmakla tehdit etti.

2023 yılında yapılacak seçimler için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması için görüşmeler başlarken Millet İttifakı'nda İyi Parti ve CHP arasında kriz yaşanıyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve partinin yayın organı Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik'in, partisinin CHP ile ittifakını eleştiren açıklamaları, iki partinin gelecek seçimlerde birlikte olma ihtimalini azaltıyor.

Son olarak Çelik, CHP’li belediyelere yönelik yaptığı ve gündem yapan açıklamalar hakkında tekrardan gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

"İKİ PARTİNİN İŞ BİRLİĞİ KANGREN HALİNE GELDİ"

İttifaka oy veren İyi Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirten Ahmet Çelik, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir." dedi

"İTTİFAK KURMAYA MECBUR DEĞİLİZ"

Halen İyi Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu kaydeden Çelik, fakat sabırlar tükendikçe "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin giderek yükseldiği uyarısında bulundu.

SORUN ÇÖZÜLMEDEN İTTİFAK OLMAZ

Yerel seçimlerde gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İyi Parti'nin hakkı olduğunu vurgulayan Çelik, mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı olarak gidilecek seçimde yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat çekti.

CHP ve İyi Parti arasında belediye tartışması