CHP ve İyi Parti arasında belediye tartışması

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen CHP ve İyi Parti'de, parti arasında şimdiden kavga başladı.

Türkiye'de siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yine bir önceki seçilerde olduğu gibi yoluna birlikte devam ederken Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması için görüşmeler başlarken yerel seçimlerde birlikte hareket eden İyi Parti ve CHP arasında belediye tartışması yaşanıyor.

KAVGAYI SÜRMANŞETTEN VERDİLER

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve partinin yayın organı Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik, CHP'li büyükşehir belediyelerinin ittifak oylarıyla seçildiklerini ancak icraatlarında İyi Parti il ve ilçe teşkilatlarının yok sayıldığını söyleyerek duruma isyan etti. Gazetesi ise, haberi sürmanşetten duyurdu.

"CHP UNUTMUŞ GÖRÜNÜYOR"

Çelik gazetede yer alan sözlerini, önceki gün sosyal medya hesabından şöyle paylaşmıştı;

"2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

GELECEK SEÇİMLERDE ORTAKLIĞI CHP'NİN TAVRI BELİLEYECEK

Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."



