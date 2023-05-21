CHP ve İyi Parti'de ortak liste hezimeti: Fermuar sistemi tutmadı Bazı illerde fermuar sistemiyle seçime giren İyi Parti ve CHP seçimlerde istediği sonucu alamadı. İyi Parti adına CHP listelerinden aday gösterilen 17 kişiden sadece Ahmet Ersagun Yücel, Meclis'e girmeyi başardı.

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Türkiye geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

YSK2nın resmi verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,4 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,95'te kaldı.

Milletvekili seçimlerinde ise 49,37 oy oranıyla Cumhur İttifakı üstünlüğü sağladı.

Fermuar modeliyle girdiler

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İyi Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime fermuar modeliyle girdi.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulandı.

17 isim aday gösterildi

İyi Parti'den 17 isim, 11 ilde CHP listesinden seçime girdi.

İyi Parti’de Sosyal Politikalar Başkanlığı yapan Berna Sukas İstanbul 2. Bölge'de 9. sıradan, Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge'de 5. sıradan, Onur Aydın İstanbul 1. Bölge'de 11. sıradan, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge'de 4. sıradan, Orkun Kamber ise Ankara 1. Bölge'de 5. sıradan aday gösterildi.

Bir isim Meclis'e girmeyi başardı

Bu isimlerden sadece İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel milletvekili seçildi.