CHP ve İyi Parti'nin HDP’li vekiller için dokunulmazlık oylamasında vereceği karar

CHP ve İyi Parti'nin HDP’li vekiller için dokunulmazlık oylamasında vereceği karar

HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'e sunulacak oylamada İyi Parti'nin evet, CHP'nin ise hayır demesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

Önümüzdeki günlerde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde savcılık dokunulmazlıkları bulunan HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA KARARSIZLIK

Dokunulmazlıkları kaldırılması için fezlekeleri hazırlanan vekiller arasında "Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan" bulunuyor.

Millet İttifakı cephesinde ise HDP’li vekillerin dokunulmazlık oylamasının TBMM Karma Komisyonu’na gelmesinin stresi var.

HDP ile ilişkileri olan CHP ve İyi Parti'nin bu fezlekeler ile ilgili hangi yönde oy kullanacağı merak ediliyor.

İYİ PARTİ'DEN EVET BEKLENİYOR

Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımıza karşı PKK'yı aklamaya çalışan HDP'li vekillerin tutumu sonrası İyi Parti kulislerinde konuşulan "terör kırmızı çizgimiz olmalı ve bunun için evet demeliyiz" görüşü hakim.

CHP'DEN HAYIR

CHP kulislerinde ise konuşulan HDP ile kurulan dostluk ilişkilerininin zarar görmemesi için Meclis'e sunulacak fezlekelere hayır denilmesi bekleniyor.

HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı HABERİ-TIKLA