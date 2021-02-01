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    CHP Yalova il teşkilatında toplu istifa

    CHP Yalova il teşkilatında toplu istifa

    CHP Yalova teşkilatı, 350 kişilik istifayla sarsıldı. CHP'den istifa edenler, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.02.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 15:55
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    CHP'de istifa depremi yaşanıyor...

    'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce'nin partiden ayrılacağını açıklamasıyla birlikte yeni bir gelişme yaşandı.

    İSTİFALARIN ARKASI GELECEK

    Yalova'da 350 kişinin CHP'den istifa ettiği açıklandı.

    İstifa eden bu isimlerin, Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacağı da duyuruldu.

    Öte yandan; Türkiye'nin farklı bölgelerinden, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'yi haklı bulan başka partililerin de CHP'den istifa edeceği öğrenildi.

    Geçtiğimiz günlerde 3 CHP'li milletvekili, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

    CHP Yalova il teşkilatında toplu istifa #1

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