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CHP, belediyecilik anlayışı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti...

“Katılımcı Belediye” modelini benimseyen Bodrum Belediyesi, ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya.

Bütçede yaşanan sıkıntılar için açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum halkından yardım talep etti.

'BELEDİYE BÜTÇESİNE KARINCA KARARINCA DESTEK VERİN'

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum’da kazanan, Bodrum’a emek veren, Bodrum’da birini bin yapan ki Allah daha çok versin, herkesin yaşadığı bölgeye, belediyesine karınca kararınca bütçesi dahilinde bir destek vermesini talep ediyorum.” dedi.

"HAYIRSEVERLERİN DE SÜRECİN İÇERİSİNDE OLACAĞINI ÖNGÖREREK BÜTÇEMİZİ YAPTIK"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

“Bodrum’da yaşayan, Bodrum’da iş yapan, Bodrum’u seven ve Bodrum Belediyesine destek olmak isteyen hayırseverlerin de sürecin içerisinde olacağını öngörerek bu bütçelerimizi yaptık. Çok sağ olsunlar onlar da çağrılarımıza kulak veriyorlar ve vermeye de devam edecekler. Ben burada çağrımı yineliyorum, Bodrum’da kazanan, Bodrum’a emek veren, Bodrum’da birini bin yapan ki Allah daha çok versin, herkesin yaşadığı bölgeye, belediyesine karınca kararınca bütçesi dahilinde bir destek vermesini talep ediyorum. Bu talebimi de buradan yinelemiş olayım. Çünkü Bodrum hepimizin ortak değeri, ülkemizin gözbebeği.

BÜTÇELER ERİYOR: DESTEKLERİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ