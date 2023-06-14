CHP yönetiminden yeni karar! Milletvekillerine basın kısıtlaması geldi Seçimin ardından değişim ve istifa seslerinin yükseldiği muhalefet cephesi yeni bir karara imza attı. Buna göre, milletvekilleri televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayını alacak.

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucunu henüz aşabilmiş değil.

Öyle ki, seçim sonrası yeni bir döneme girilirken, muhalefet cephesinde değişim ve istifa sesleri yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci zaferini ilan etmesi, bir yandan Millet İttifakı'nda bir yandan da CHP'de parti içinde dengeleri tamamen bozdu.

Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına ise aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

Gerilimin yüksek olduğu muhalefette, alınan yeni kararlarla gündem değiştirilmeye başlandı.

Bu kararla birlikte muhalif seçmenlerin sandığa yansıttığı karara adeta set koyulmuş oldu.

Basın kısıtlaması geldi

CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.

Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.

3 madde ön plana çıktı

Dikkat çeken maddeler ise şu şekilde:

* Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.

* 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.

* Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.