CHP'de 17 milletvekili Ekrem İmamoğlu için imza vermedi

Haber Merkezi

CHP'de uzun süredir devam eden ön seçim gündeminde adaylık başvuruları ve imza kampanyası başlamıştı.

Bir yanda şaibeli kurultay iddiaları sürerken diğer yanda ön seçim sürecini başlatan CHP'de, cumhurbaşkanlığı aday adayları için bazı milletvekilleri tarafından imzalar verilmişti.

Dün itibarıyla son bulan aday adaylık başvuruları için 20 milletvekilinin imza şartı aranıyordu.

İMAMOĞLU TEK ADAY OLARAK ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için tek aday olan Ekrem İmamoğlu'na oy veren milletvekilleri, imzaladıkları dilekçeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İmamoğlu, 116 milletvekilinin desteğini alarak önseçime tek aday olarak girecek.

Diğer yandan İmamoğlu'na imza veren milletvekilleri kadar vermeyenler de oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER İMZA VERMEDİ

İmamoğlu’nun ön seçim adaylığı için oy vermeyen milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.

Yine imza vermeyen 17 vekilin gerekçesinin aday belirleme sürecinin erken olması olduğu öğrenildi.

İşte İmamoğlu için imza vermeyen vekiller:

1- Mahir Polat

2- Sevda Erden Kılıç

3- Oğuz Kaan Salıcı

4- Ali Öztunç

5- Orhan Sarıbal

6- Faik Öztrak

7- Barış Bektaş

8- Rıfat Nalbantoğlu

9- Gamze Akkuş İlgezdi

10- İlhan Kesici

11- Tuncay Özkan

12-Enis Berberoğlu

13- Ali Karaoba

14 – Gülizar biçer Karaca

15 – Hüseyin Yıldız

16- Rahmi Aşkın Türeli

17- Orhan Sümer

"EN AZ 50 MİLLETVEKİLİ BANA SADIK"

Son olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl yaptığı bir mülakatta parti içinde kendisine bağlı 50 milletvekili olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna "Evet doğru" yanıtını vermişti.

İLGİLİ HABER CHP'de milletvekilleri Ekrem İmamoğlu için imza vermeye devam ediyor