CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde önseçim yapılmayacak CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için 3 yöntem belirlendi. Oy potansiyelinin yüksek olduğu illerdeki belediye başkanlıklarında ise önseçim yapılmamasına karar verildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, yapılacak yerel seçimler için yeni bir ittifak teklifi götürmüştü.

Ancak İyi Parti CHP'den gelen ittifak teklifini reddetti.

İttifak teklifi reddedilen CHP ise yerel seçimlere girecek adaylarla ilgili kriterlerini belirledi.

CHP Genel Merkezi, 81 il başkanlığına genelge gönderdi.

Aday belirlemede belirlenen üç yöntem açıklandı

Yazıda, belediye başkan adaylarının belirlenmesi için saptanan yöntemleri açıklandı.

Buna göre “örgüt denetiminde önseçim”, “örgüt denetiminde basit aday yoklaması” ve “örgüt denetiminde genişletilmiş aday yoklaması” yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.

Karar verilen 3 yöntemin sonrası bazı şehirlerin belediye başkanlıklarında ise önseçim yapılmayacak.

Seçmenin yüksek olduğu bölgelerde önseçim yapılmayacak

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında önseçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

Meclis üyeleri için de fermuar sistemli önseçim formülü

CHP seçmeninin fazla olduğu bu şehirlerde önseçimsiz belirlenecek adaylara ayrımcılık yapıldığı görüldü.

Son olarak meclis üyeleri için ise fermuar sistemiyle önseçim, anket ve eğilim yoklaması yapılacak.