CHP'de aday krizi! Rize'de AK Partili ismi aday gösterdiler: İtiraz geldi Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Belde Belediye Başkan adayını açıklayan CHP, AK Partili Mevlüt Çağıran’ın ismine yer verdi. Açıklama yapan Çağıran ise “AK Partiliyim” diyerek ismini listeden kaldırttı.

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Siyaset arenası yerel seçime hazırlanıyor.

Adı açıklanan isimler saha çalışmalarını sürdürürken, adaysız olan kentler için isim arayışı devam ediyor.

CHP ise bu süreci krizle yönetiyor.

Rize'de aday krizi

Üst yönetimde yaşanan anlaşmazlıklar, ilçe ve beldelere de yansıyor.

Skandalın yaşandığı bölgelerden biri de Rize oldu.

Parti Meclisi toplantısının ardından CHP Rize İl Başkanlığı, harekete geçerek Çayeli ve ilçeye bağlı beldelerin başkan adaylarını belirledi.

AK Partili ismi aday yaptılar

İlan edilen bir isim ise dikkat çekti.

Listede Büyükköy Belde Başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran’ın ismi yer aldı.

Bunun üzerine Çağıran, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti üyesi olduğunu ve CHP ile herhangi bir bağının bulunmadığını açıkladı.

"CHP ile bağlantım yok"

Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır bilgilerinize arz ederim. Ben AK Parti üyesiyim CHP ile hiçbir bağlantım yoktur." ifadelerini kullandı.

'Komplo' deyince sildiler

Bir paylaşım daha yapan Mevlüt Çağıran, "CHP adayı diye yapılan haberler bize karşı yapılan bir komplodur, aslı yoktur. Gereği yapılacaktır." deyince CHP çok geçmeden yaptığı yanlıştan geri döndü.

Kısa sürede, yayınlanan basın bildirisi kaldırıldı. Ardından Çağıran’ın adının ve Büyükköy belde başkan adayının isminin bulunmadığı yeni bir basın bildirisi paylaşıldı.