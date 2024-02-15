CHP'de adaylık krizi: Yeni isimler açıklanınca istifaların ardı arkası kesilmedi Aday belirleme sürecinde krizlerin yaşandığı CHP'de yeni isimler açıklanınca istifalar peş peşe geldi. 1 ay bile olmadan partiden 8 önemli isim istifa ederken gazeteci Uğur Dündar'dan, Özgür Özel'e yönelik sert bir eleştiri geldi. Dündar, Özel'i genel başkan olduğundan beri tanıyamadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye, 31 Mart'ta bu kez de yerel yöneticilerini seçmek için oyunu kullanacak.

Hal böyle olunca sandık başına gitmeye sayılı günler kala siyasetin gündemi bir hayli hareketlendi.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP içerisinde yaşanan aday belirleme krizi, istifaları peş peşe getirdi.

İstifa furyası Battal İlgezdi'yle başladı

İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeni dönemde aday gösterilmeyince partisinden zehir zemberek sözlerle ayrıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı nedeniyle istenmediğini belirten İlgezdi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.

Özel'in ardından bu kez de CHP'de yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Gürsel Tekin'in istifası, gündeme bomba gibi düştü.

Gürsel Tekin de istifa etti: Genel merkez telefonlara çıkmıyor

Kadıköy veya Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Tekin, CHP'de liyakat kalmadığını ve genel merkezdekilerin telefonlara çıkmadığını söyledi.

İstanbul'da yaşanan İlgezdi ve Tekin'in istifalarının yanı sıra aynı kriz, bu sefer de Artvin'de yaşandı.

Mevcut Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday gösterilmeyince istifa etti.

Aday gösterilmeyince İyi Parti'ye geçti

Elçin, daha sonra İyi Parti'den Artvin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İstanbul ve Artvin'deki krizleri ise son olarak Adana izledi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin’in yerine Emrah Kozay aday olarak gösterildi.

Bunun üzerine Çukurova Belediye Başkanı Çetin, CHP’nin ilkelerinden uzaklaştığını ve gasbedildiğini söyleyip, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir şok da Adana'da yaşandı: 2 ilçenin başkanı eleştiriler getirerek partiden ayrıldı

CHP'ye Soner Çetin'den gelen istifa haberi sonrası Seyhan ilçesinde de aynı durum yaşandı.

CHP'nin Adana Seyhan Belediyesi Başkan adayının Oya Tekin olarak açıklanması sonrası mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, istifasını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Akay, "Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Seyhan’a ve Adana’ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!" ifadelerini kullandı.

İstifa furyası Malatya'da devam etti

Adana'da Seyhan ve Çukurova'nın mevcut belediye başkanlarının hamlelerinin yanı sıra Malatya'nın ilçelerinde de karışıklık çıktı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da peş peşe istifa etti.

CHP'de son karışıklık ise İzmir'in Dikili ilçesinde yaşandı.

Özgür Özel, 'Babam gibi severim' diyordu: O da gitti

CHP’nin bölgedeki sembol isimlerinden, 1984–1994 ve 2004–2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven, Dikili'de yeniden aday gösterilen Adil Kırgöz'ün isminin açıklanması sonrası partiye eleştirilerde bulundu.

Adayın değiştirilmemesi üzerine bir açıklama yapan Özgüven, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özgüven, istifa açıklamasında, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

"O olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı"

Özel, 14 Aralık’ta yaptığı bir konuşmada, “Osman Özgüven’i babam gibi severim. O olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı.” demişti.

Özgüven'in istifasını Sözcü TV'de Ece Üner'in sunumuyla yayınlanan Sözün Gücü programında değerlendiren Uğur Dündar, Osman Özgüven'in önemli bir isim olduğunu vurguladı.

"Özel, Özgüven’in telefon aramalarına cevap bile vermemiş"

Özgür Özel'in tutumunu eleştiren Dündar, "Özel, Özgüven’in telefon aramalarına cevap bile vermemiş.” dedi.

"Genel başkan olduktan sonra tanımakta zorlanıyorum"

'Özgür Özel'i genel başkan olduktan sonra tanımakta zorlanıyorum.' diyen Dündar, şunları söyledi: