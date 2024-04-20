CHP'de akraba atamaları sürüyor: İşte tam liste Geride kalan yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde üst düzey akraba atamaları dikkati çekmeye başladı.

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31 Mart yerel seçimleri geride kaldı, kazanan belediye başkanları göreve başladı.

CHP'nin kazandığı belediyelerde ise peş peşe akraba atamaları yapılıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya Bursa'dan ise İzmir'e kadar neredeyse tüm CHP'li belediyeler, akrana ataması gerçekleştirdi.

CHP'li belediyelerin gerçekleştirdiği akraba atamalarının listesi ise şu şekilde;

Tek listede tüm atamalar

1. CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.

2. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

3. CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.

4. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı. Tugay, Karşıyaka Belediyesi'ndeki eski kalem müdürü Gülçin Yörük'ü de yanına aldı.

5. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı.

6. CHP Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğrunun kardeşi Ozan Özgür Doğru Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kaset kumpası davasından tutuklanmış cezaevine gönderilmiş daha sonra serbest bırakılmıştı.

7. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atandı.