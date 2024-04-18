CHP'de akraba atamaları sürüyor: Belediye başkanının kızı başkan yardımcısı yapıldı Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde üst düzey akraba atamaları dikkat çekiyor. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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Yerel seçimlerin ardından belediyeler kadrolarını oluşturmaya başladı.

Sık sık liyakat vurgusunun yapıldığı CHP'de ise atamalar tartışma konusu oldu.

Yapılan atılamalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liyakat vurgusu CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı.

Eşe dosta koltuk

CHP'li yeni başkan adayları eşe dosta ve akrabaya koltuk dağıtmaya başladı.

Bunun son örneği ise Çankaya'da yaşandı.

Çankaya'ya belediye başkan yardımcısı oldu

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Avukatını başkan yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

Tepki çekti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerin ardından CHP'li isimlerin akrabalarını belediye yönetimlerinde görevlendirmesi tepki çekti.