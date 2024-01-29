CHP'de Aleviler tasviye ediliyor iddiası: Özgür Özel cevap verdi CHP'de İstanbul Ataşehir'de yeniden aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, 'Aleviler tasviye ediliyor' diyerek partisinden istifa etti. İlgezdi'nin sözleri sonrası konuşan Özgür Özel ise çok sayıda Alevi aday gösterdiklerini belirterek böyle bir durum olmadığını söyledi.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de aday krizi patlak verdi.

İstanbul Ataşehir'de 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi'ye bu seçimlerde görev verilmedi.

Battal İlgezdi de yaptığı açıklamayla 'Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için tasviye ediliyoruz' diyerek partisinden istifa etti.

İlgezdi'nin Aleviler tasviye ediliyor iddiası soruldu

İlgezdi'nin istifası sonrası ne diyeceği merak edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiği, partide Alevilere kıyım yapıldığı iddialarına cevap verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Özel "Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor" dedi.

“Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok" diyen Özgür Özel, aday listeleri hakkında kendisine "Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere" yönünde eleştiriler yapıldığını öne sürdü.

"Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok"

Özgür Özel konuyla ilgili şunları söyledi:

“Battal Başkan, uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle -ki bunu anlıyorum - meseleyi nesnel ve tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş. 900 aday açıkladık. Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Aksine kaygı ve endişeye sebebiyet vermeyecek listeler var. Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi 'Ben aday gösterilmedim' deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz. Sonuçta değişim olması lazım.”

"Bir tasfiye söz konusu deği"