CHP'de ayağa kalkma çatlağı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert eleştiri CHP lideri Özgür Özel'in, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkması parti içinde tartışma yarattı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada normalleşme siyasetine tepki gösterdi.

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Haber Merkezi

TBMM'de yeni dönem başladı...

Meclis'in yasama yılı açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Özel'in hareketi ise parti içerisinde derin bir çatlak yarattı.

57 İSİM GENEL KURUL'A KATILMADI

CHP'den 57 isim "ayağa kalkılacak" mesajı sonrası Genel Kurulu’a girmeme kararı aldı.

Genel Kurul salonuna giren diğer CHP'liler ise ayağa kalktı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Parti içerisinde tartışma yaratan duruma CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sessiz kalmadı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ayağa kalkma' kararını sert bir dille eleştirerek mücadele vurgusu yaptı.

"ANAYASAYI TANIMAYANA SAYGI DUYMAYIZ"

CHP'nin Erdoğan'ın 'yaptığı hukuksuzlukların' noteri olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız" dedi.

"DEVLET TEHLİKEDE İSE KURTARMAK EN BAŞTA CHP'NİN GÖREVİDİR"

Kılıçdaroğlu’nun X hesabından ayağa kalkan CHP’lilere şöyle tepki gösterdi:

Bizim geleneğimizde devlet kurmak ve devlete sahip çıkmak vardır! Devlet tehlikede ise, kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir. Her mikrofon gördüğünde Partimize ve muhalefete hakaret eden zat anlamalıdır ki, cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini ‘namusu ve şerefi’ üzerine gerçekleştirmiştir. Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleri ile adeta dalga geçmiştir.



Bugün ortada ne tarafsız bir cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi! CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da! Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız. Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız.

"PARTİMİZİ GURURLANDIRAN BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız! Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için, Yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız. Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin! Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Unutulmasın ki hiç bir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!