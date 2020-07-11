CHP'de Ayasofya sessizliği hakim

Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye dışında dünyanın da gündemine oturdu ancak CHP kanadından hiçbir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıllık hasreti bitirdi ve Ayasofya'yı yeniden ibadete açtı.

Ayasofya'nın ibadete açılması, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın gündemine oturdu.

Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya...

Dünya, Türkiye'nin aldığı kararı konuşmaya başladı.

CHP ise, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili sessizliğe gömüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir açıklama yapmadı. İstanbul'u yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kararla ilgili tek bir cümle etmedi.

SESSİZLİĞİN NEDENİ

Ayasofya konusunda "konuşmayın" talimatı alan CHP'liler, sağ seçmenin tepkisiyle karşı karşıya kalmak istemiyor.

CHP'lilerin kafasını karıştıran başka bir durum da Ayasofya'nın Atatürk'ün imzasıyla müze olmasıydı.

CHPdeki bazı isimler karara karşı olsa da açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihi de dikkat çekiciydi.

Bilindiği üzere Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. Bu tarih aynı zamanda Lozan'ın yıldönümü.

Seçim döneminde namaz kılıp sürekli dua ederken görülen Ekrem İmamoğlu, Yunan gazetecinin sorusu üzerine Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ihtiyaç olmadığını söylemişti.