CHP'de bir taciz vakası da Şişli'de

CHP'de bir taciz vakası da Şişli'de

Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'nin, asistanı olarak işe aldığı K.H.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce Maltepe ve Ümraniye teşkilatlarında cinsel saldırı ve taciz vakaları yaşanan CHP'de ahlaksızlığın yeni adresi Şişli oldu.

Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'nin, işe aldığı bir akrabasının karısı olan K.H.'yi taciz ettiği ortaya çıktı.

Eski başkan yardımcısı U.G Y., bir akrabasını ve onun eşi K.H. isimli kadını, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, kadrolu işe aldı.

U.G Y., 3 yıl asistanı olarak çalışan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulundu.

Mağdur K.H.'nin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunup ifade verdiği ortaya çıktı.

"ANLIK BİR ŞEY YAŞAMAYI DÜŞÜNDÜN MÜ"

K.H., savcılıkta verdiği ifadesinde, şüphelinin kendisine, "Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?" gibi sorular sorduğunu söyledi.

EŞİNİN YANINDA SALDIRDI

Aylar sonra şüphelinin Tarabya'da 20 kişiden oluşan doğum günü etkinliğine katıldığını belirten K.H., "Olay günü; U.G Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlamanın ardından kocamla birlikte onların evlerine gittik. Alkolün etkisiyle kendisinden geçen karısını yatağına götürdüm ve pijamasını giydirdim. O sırada U.G.Y., arkamda belirdi ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Kendimden itip uzaklaştırmaya çalıştım ancak bana cinsel saldırıda bulundu." dedi.