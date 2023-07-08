CHP'de Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak iddiası Seçim sonuçları sonrası iç hesaplaşmanın başladığı CHP’de, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerine Gürsel Tekin’in getirileceği öne sürüldü.

ensonhaber.com

Seçimlerde hezimeti yaşayan CHP bir türlü kendine gelemedi.

Bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişim isteyenler', diğer tarafta koltuğu bırakmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu cephesi...

Koltuğunu sağlamlaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu cephesi her fırsatta 'devam' mesajı verse de parti tabanı istifa taleplerini yüksek sesle dile getiriyor.

CHP'deki iç karışıklık sürüyor

Ancak bu ses CHP Genel Merkezi'nde görmezden geliniyor.

Değişim seslerinin yankılandığı CHP'de MYK üyelerinden başlayarak danışmanlarına kadar değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir atama geldiği iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Canan Kaya, siyasi yasak alan Canan Kaftancıoğlu'nun ardından boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine, Gürsel Tekin'in atandığını iddia etti.

'İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin geçecek' iddiası

Kaya söz konusu habere ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, önümüzdeki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin Gürsel Tekin'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım demişti

Öte yandan CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuş, "Seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz" diye konuşmuştu.

Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa da aday olacağını açıklamıştı.