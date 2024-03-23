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CHP'de çift başlılık! 'Genel Başkanım' diye seslenen CHP'liye Ekrem İmamoğlu cevap verdi

CHP'de çift başlılık! 'Genel Başkanım' diye seslenen CHP'liye Ekrem İmamoğlu cevap verdi CHP seçim otobüsünden canlı yayın yapan kişi "Sayın Genel Başkanım canlı yayındayız, belki davet edersiniz Sultangazi Meydanı'na" diye seslendiği sırada çağrıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi. O anlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüz ifadesi dikkat çekti.