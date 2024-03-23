Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye geleceğine bakarken CHP'deki iç karışıklık ve skandal bir türlü bitmek bilmedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha kaybetmesinin ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki değişimciler, eski CHP yönetimine karşı bayrak açtı.
Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun desteğiyle CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Ancak bu kez de yerel seçimlere girecek adayların belirlenmesinde kriz çıktı.
Partiden zehir zemberek açıklamalarla ayrılan isimler, adayların CHP Genel Merkezi yerine Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini söyledi.
Ortaya çıkan bu iddialar karşısında CHP'de çift başlılık iddiaları ortaya atılmıştı..
Özgür Özel, iddiaları sert bir dille reddetse de ortaya çıkan görüntüler, bunun tersini gösteriyor..
Bunun son örneği Sultangazi'de yaşandı.
"Sayın Genel Başkanım" diye seslendiler
İmamoğlu, miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile seçim otobüsüne binerek halkı selamladı.
İmamoğlu yanıt verdi
Seçim otobüsünde İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan partili "Sayın Genel Başkanım canlı yayındayız, belki davet edersiniz Sultangazi Meydanı'na" diye seslendi.
Ancak çağrıya İmamoğlu cevap verdi.
Özgür Özel'in yüz ifadesi
O anlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüz ifadesi dikkat çekti.
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