CHP'de değişim devam ediyor! Gözler İBB ile yeni il yönetimi arasındaki ilişkiye çevrildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul il kongresinde Canan Kaftancıoğlu'nun yerine seçilen Özgür Çelik'i makamında ziyaret ettiği anları paylaştı. İmamoğlu, "39 ilçe ve İBB Meclisi için güçlü bir iddia ve iş birliği ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Üst yönetimlerden il kongrelerine kadar süren gerilimin nasıl sonuçlanacağı oldukça merak ediliyor.

Genel seçim öncesi adaylık kriziyle başlayan anlaşmazlıklar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetiyle bir kez daha alevlendi.

Türkiye şimdilerde yerel seçime odaklanırken, muhalefet cephesinde değişim mücadelesi veriliyor.

Kurultay öncesi il kongreleri sürüyor

Parti içinde bir yanda genel merkezciler yer alırken, bir yandan da değişicimler bulunuyor.

Öyle ki bu süreç, partiyi kurultaya götürüyor.

4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultayda, büyükşehirler önem arz ediyor. İl kongrelerine odaklanan Kılıçdaroğlu için delege açısından desteklediği adayların kazanması önem taşıyor.

İstanbul il başkanlığına İmamoğlu'nun desteklediği isim geldi

Son olarak bir değişim de gözlerin çevrildiği İstanbul il yönetiminde gerçekleşti.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen kongrede, Kılıçdaroğlu’nun karşısında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik seçildi.

İBB ile il yönetimi arasında yeni dönem

Büyük krizlerin yaşandığı günde, şimdi ise gözler bir başka sürece çevrildi.

Bilindiği üzere Çelik’ten önce görevde yer alan isim Canan Kaftancıoğlu’ydu. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’nun arasındaki gerilim de partinin başlıca sorunları arasında yer aldı.

İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki gerilimin nedenlerinden biri de iki ismin, il yönetimi ve İBB arasındaki ilişkiye yaklaşımlarındaki farklılıklardı.

Kaftancıoğlu ile anlaşmazlık son buldu

Öte yandan İmamoğlu-Kılıçdaroğlu anlaşmazlığına katılan Kaftancıoğlu, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla gerginliği artırmıştı.

İmamoğlu’na yüklenen Kaftancıoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamaz. O zaman da mesela ‘sağcıydı’ derlerdi. Eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı.” sözleriyle hedef almıştı.

Hakaret iddiaları

İkilinin karşılaştıkları programlarda birbirleriyle tokalaşmadığı anlar da yaşanmış, hakaret iddiaları da gündemde yer almıştı.

Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na, "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren." şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İmamoğlu ise iddialar hakkında, "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İki isim gerginlik iddialarını yalanlasa da katıldıkları programlarda diyalog halinde olmamaları sık sık gündeme taşındı.

İmamoğlu'ndan ziyaret

Bunun üzerine İstanbul il yönetiminin değişmesiyle seçim öncesi İBB Başkanlığı'nı sürdüren İmamoğlu'nun Çelik ile nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İmamoğlu, Çelik'i yerinde ziyaret ettiği anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevine başlayan Özgür Çelik ile İstanbul'un 39 ilçesi ve İBB Meclisi için güçlü bir iddia ve iş birliği ile çalışacak, başarımızı daha da artıracağız; yeni görevi hayırlı olsun."

Genel başkanlık yarışında Ankara, İzmir ve İstanbul delege sayısı bakımından büyük önem taşıyor.