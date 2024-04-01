CHP'de değişim sonrası aday gösterilmişti: Hasan Akgün 7. kez kazandı CHP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olan mevcut Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,04’ünü alarak 7'nci kez seçildi.

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ensonhaber.com

Büyükçekmece Belediye'sinin mevcut belediye başkanı olan ve CHP'den 6 kez üst üste aday olup seçim kazanan Hasan Akgün, 7. kez bu göreve talip olduğunu duyurdu.

Akgün'ün tartışma konusu olan adaylığı, CHP'de yaşanan değişim hareketi sonrası onaylandı.

Dün gerçekleşen yerel seçimlerde ise Hasan Akgün, 7. kez başkanlığı kazandı.

Sandıkların açılıp oyların sayılmasından sonra konuşma yapan Akgün, 7 kez üst üste belediye başkanlığı koltuğuna oturmanın Türkiye’de bugüne kadar kimseye nasip olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Büyükçekmece’de seçimden 1-2 ay önce bana operasyon düzenlediler"

Allah’a çok şükür halkımızın bu teveccühünün değerini bugüne kadar bildim. Bugünden sonra da ekiplerimle beraber, arkadaşlarımla beraber aynı şekilde bileceğiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Daha büyük sorumluluk yüklendiğimizi biliyoruz.



Gece gündüz çalışarak halkımızı daha çok mutlu ederek daha mutlu Büyükçekmeceliler, daha benzersiz Büyükçekmece yolunda emin adımlarla kesinlikle yürüyeceğiz. İnşallah Yüce Allah da bizim yardımcımız olacaktır. Ayrıca her seçimde Büyükçekmece’de seçimden 1-2 ay önce bana operasyon düzenlemişlerdir.



7 seçimde 5 operasyon. Seçimden sonra da ‘pardon, bir şey yok’ demişlerdir. O operasyon gören arkadaşlarıma bu mazbatamı gönderiyorum. Operasyon gören arkadaşlarımız bu şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayan, İstanbul’un en yetişmiş belediyecilerinden birileridir. Ne yaparsanız yapın doğru bir tanedir, iki tane değildir.

İmamoğlu'na yakın isimlerden

Diğer taraftan Hasan Akgün, olaylı geçen CHP kurultayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başında olduğu değişimciler hareketine destek veren isimler arasında bulunuyor.

İmamoğlu'na yakınlığı ile de kamuoyunun sık sık gündemine gelen Akgün, son yerel seçimlerde usulsüz ikamet değişikliği davasından yargılanıyor.