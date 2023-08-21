CHP'de değişimciler ilçe kongrelerinde umduğunu bulamadı: Kılıçdaroğlu'na yakın adaylar kazandı Seçimlerin ardından değişim talebiyle ilçe kongrelerine giden CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel umduğunu bulamadı. İstanbul'da CHP Genel Merkezi'ne yakın isimler ezici çoğunlukla yeniden seçilirken Manisa'da da Özel'in konuşma yaptığı kongrede Kılıçdaroğlu'na yakın aday kazandı.

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Seçim sonuçlarının ardından karışan CHP'de sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel öncülüğünde partide artık bir değişim yaşanması gerektiğini savunanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi.

Ancak Kılıçdaroğlu cephesi alınan sonucu başarı olarak yansıtmaya çalışarak koltuğunu bırakmamak için mücadeleye girişti.

CHP ikiye bölündü

Hal böyle olunca CHP içerisinde 'Kemalciler' ve 'Değişimciler' olmak üzere iki ayrı cephe oluştu.

Oluşan bu kutuplaşma partide başlayan ilçe başkanlığı seçimi için yapılan kongrelere yansıdı.

Olaylı geçen kongreler sert tartışmalara sahne oldu.

Tartışmaların hatta kavgaların yaşandığı kongreler içerisinde en merak edilenler Ekrem İmamoğlu'nun güçlü olduğu İstanbul ve Özgür Özel'in memleketi Manisa idi.

İmamoğlu destekçileri İstanbul'da hüsrana uğradı

Ancak İstanbul'da değişim isteyenler bekledikleri sonuçlarla karşılaşmadı.

Hafta sonu CHP’nin Bahçelievler, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde CHP’nin ilçe başkanlığı seçimleri yapıldı.

Bu ilçelerden yalnızca Bahçelievler ve Esenler'de değişimciler kazandı.

Bahçelievler'de İmamoğlu'nu destekleyen Özgür Çelik kazanırken, Kılıçdaroğlu destekçisi Hüseyin Aydoğdu kaybetti.

Esenler’de mevcut ilçe başkanı Kemal Şahin ile Cemal Kaya yarıştılar. Esenler'de da ise Cemal Kaya 199 oy, Kemal Şahin 182 oy alarak seçimi tamamladı.

Kaya, "değişim" ekibine yakın olarak biliniyordu.

Kılıçdaroğlu destekçileri açık ara üstün

Diğer ilçelerde ise CHP Genel Merkezi'ne yakın isimlerin hakimiyeti dikkat çekti.

Eyüpsultan'da Doğan Sarıtaş, Ümraniye'de ise seçimi 216 oyla Hakan Kızılelma kazandı. Yeni ilçe başkanı genel merkeze yakınlığı ile biliniyor.

Şişli'de ise Tamer Özcanlı kazanırken, Beykoz'da da durum değişmedi.

Genel merkeze yakın olan Mahir Taştan ilçe başkanı seçilirken Kağıthane'de ise Cihan İlim Yeşildağ kazandı.

Sultanbeyli'nde ise mevcut ilçe başkanı Özgür Erdem seçimi önde bitirdi.

Maltepe'de de durum değişmedi ve eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu seçimi kazandı.

Ankara'da da senaryo değişmedi

İstanbul'un ardından Ankara'da ise durum pek farklı değil.

Ankara'da da Çankaya, Mamak, Etimesgut, Altındağ, Keçiören gibi ilçelerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler seçimi kazandı.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da aynı tablo ortaya çıktı.

Bir şok da Özgür Özel'e: Konuşma yaptığı kongrede Kılıçdaroğlu'na yakın isim kazandı

Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de yapılan kongreye Özgür Özel de katılarak bir konuşma yapmıştı.

Ancak kongrede Özel'in desteklediği aday hüsrana uğradı ve Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu.