CHP'de değişimcilerden yana olan Engin Altay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımları CHP içerisinde değişim isteyenlerin başında gelen ve tam 7 dönemdir vekillik yapan Engin Altay, son dönemlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla dikkat çekiyor..

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Genel seçimlerde büyük hezimete uğrayan muhalefette, durumlar her geçen gün daha da karışıyor..

Seçime Millet İttifakı olarak giren 6 parti, yenilgi sonrası kendi içlerine döndü..

İyi Parti, kesin ve net tavırla bir daha ittifak kurmayacaklarını belirterek yerel seçimler için çalışmalara başlarken, CHP'de ise kurultay çalışmaları yapılıyor.

İttifakın küçük ortaklarına 39 vekil kaptıran CHP'de başlayan çatırdamalar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye bölünerek devam ediyor.

Son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkanlığı adaylığını duyurmasıyla tartışmalar alevlendi.

Özel, seçimde yapılan hataları ve yanlışlıkları bir bir gün yüzüne çıkaran açıklamalara imza atarken, bir yandan da değişimciler desteklerini açıklıyor..

Ancak delegelerin çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinden dolayı şansı düşük..

Engin Özkoç'tan Kılıçdaroğlu paylaşımları

Özel'in yakın arkadaşı olan Engin Özkoç ise şu sıralar sessizliğini koruyor.

Kamuoyuna sızan Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısında yer alan isimlerden olan Engin Özkoç, son dönemde sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını paylaşıyor.

7 dönemdir milletvekili olan Özkoç'un bu tavrı, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.

Gizli zoom toplantısında yer alan isimlerdendi

Öte yandan Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği kamuoyuna sızan ve Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yapılan gizli zoom toplantısında yer alan isimlerdendi..