CHP'de delege seçimi krizi: Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto edildi CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleşen delegasyon seçim sonuçlarının iptal edilmesi ya da tekrarlanması için il başkanlığı önünde toplanan kalabalık tepki gösterdi.

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İHA

Türkiye, kritik seçimleri geride bıraktı..

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sona eren seçimler sonrası, muhalefette başlayan isyan sürüyor..

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor.

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

İstanbul'da partililer CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etti.

Partililer, Sultangazi ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleşen delege seçiminde sonuçlarının iptal edilmesi ya da tekrarlanması için il başkanlığı önünde toplandı.

Sonuçlar 8 kez sayıldı

16 Haziran tarihinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleşen delegasyon seçiminde Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, Beyaz Liste adayı Kemal Avseren 570 oy aldı.

Yapılan itirazlar sonucunda oylar 8 kere sayıldı ancak sonuç değişmedi.

Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz'ı destekleyenler CHP İl Seçim Komisyonu'ndan seçimleri iptal etmesi ya da tekrarlaması için karar çıkarmasını talep etti.

"Yerel seçimler var bu partinin altına dinamit döşemeyin"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde Sultangazi teşkilatından çok sayıda partili toplandı.

Grup dağılmayınca Canan Kaftancıoğlu parti binasının önüne indi.

Toplanan kalabalık Kaftancıoğlu'na "Yerel seçimler var, bu partinin altına dinamit döşemeyin", "Hak hukuk adalet" sloganları atarak tepki gösterdi.

"Ya bağırmayın! Ben bağırmayı bilmiyorum mu sanıyorsunuz!"

Öfkeli kalabalığını dindiremeyen Kaftancıoğlu ise "Ya bağırmayın! Bağırmayın! Ben bağırmayı bilmiyorum mu sanıyorsunuz!" diyerek yanıt verdi.

Kaftancıoğlu daha sonra grup üyelerine seçim sonuçlarına hiçbir müdahale olmadığını ve sonuçların yarın resmiyet kazanacağını söyledi.

Seçimle ilgili kararın yarın netleşeceği iddia edildi.