İBB'den çıkan çanta dolusu paraların akıbeti merak ediliyor İBB'de deste deste dizilip çantalara koyulan paraların akıbeti hakkında Ekrem İmamoğlu sessizliğini korurken, belediyenin kasasından çıkan paraların CHP kurultayı için kullanıldığı tahmin ediliyor.

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ensonhaber.com

31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de yeni bir skandal patlak verdi.

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

Ayrıca bir başka görüntüde Keleş'in yanında bulunan şahıslarla paraları saydığı anlar da kameraya yansıdı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin genel seçimlerin ardından CHP'de yaşanan kurultay süreciyle alakalı olduğu iddia edildi.



Hatırlanacağı üzere İmamoğlu ve ekibi, CHP'de kurultayı Özgür Özel'in kazanması için delegelere para teklif etmişti.

Açıklama yok...

Görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından dolaşıma sokulduğu öne sürülürken, İmamoğlu sessizliğini koruyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken herhangi bir yalanlama da gelmiş değil.

Parti içerisinde görüntülerin nasıl yankılanacağı merak edilirken İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Özel cephesinden de ses çıkmıyor.

Para karşılığı oy iddiası

Öte yandan İmamoğlu'nun delegelere yönelik para teklifi CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu tarafından dile getirilmişti.

CHP'li Karasu, kurultay için il ve ilçelerde delegelerden oy toplandığı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri tarafından Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında delegelere para teklif edildiğini söylemişti.

"Ses kaydını dinledim, oy karşılığı 150 bin TL teklif edildi"

Oy karşılığı para teklifinin ses kaydını dinlediğini söyleyen Karasu, "Yeni dönemde başka ilçeden gelip bu partinin il, ilçe, genel başkanını Beşiktaş halkının parasıyla yuhlatan belediye meclis üyesi istemiyoruz. Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim. İl kongresinde ses kayıtlarını dinledim bir ilçede il delegesine 150 bin lira, oyuna karşı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyoruz artık." ifadelerini kullanmıştı.