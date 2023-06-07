CHP'de demirbaş milletvekilleri: 7 dönem yapanlar var Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de kimse koltuğu bırakmaya niyetli görünmüyor. CHP'de birçok milletvekili 4 dönemden fazla Meclis'e girerken Erdoğan Toprak 7 dönem ile rekor kırdı.

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Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı, işlemini gerçekleştirdi.

Milyonların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandığında, Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağladı.

Seçim sonuçlarına göre, AK Parti 268 vekil, CHP 169 vekil, Yeşil Sol Parti 61 vekil, MHP 50 vekil, İyi Parti 43 vekil, Yeniden Refah Partisi 5 vekil, Türkiye İşçi Partisi 4 vekille parlamentoya girdi.

Küçük partiler kazançlı çıktı

Bu seçimlerin en karlılarından birisi de CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük üyeleri oldu.

AK Parti'den ayrılarak kurulan Deva ve Gelecek... Köklü bir parti olan Saadet. Hepsi Millet İttifakı'nın içerisinde buluştu.

39 vekil soktular

Seçime CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de parlamento seçimlerinde büyük hayal kırıklığı yaşan CHP'de bazı isimlerin koltuğu sarsılmaz durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmıyor

Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu onlarca seçim yenilgisine rağmen koltuğunu kaptırmamakta ısrarlı.

CHP değişime karşı

Katıldıkları her platformda değişim çağrısı yapan CHP'liler parti içerisinde ise bu değişime ayak uydurabilmiş değil.

AK Partinin 3 dönem kuralıyla birlikte 76 vekili listelerinden aday göstermemesine rağmen CHP'de 15 milletvekili 4 dönemden fazladır Meclis'e giriyor.

İşte CHP'nin kadrolu milletvekilleri