CHP'de en güvenilir siyasetçi kim anketi Genel seçimler sonrası partinin liderlik koltuğunda değişim isteyen CHP'liler en çok güvendikleri liderleri ankette oyladı. Ankette ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu'nun güvenoyu kaybettiği gözlemlendi.

ensonhaber.com

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2023 genel seçimlerinden ağır bir yenilgiyle ayrılan muhalefette tek gündem değişim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 12. seçim yenilgisini tattırması sonrası, CHP tabanında başlatılan değişim çağrıları yankı bulmaya başladı.

Başlatılan değişim çağrıları ise son olarak kamuoyu araştıma çalışmalarına yansıdı...

Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin tartışmaları sürerken ALF Araştırma, CHP içerisinde bulunan siyasetçilere yönelik bir anket yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun değerlendirme dışı bırakıldığı ve sadece CHP seçmeninin katıldığı ankette “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusunu yöneltildi.

Özel zirvede

CHP'li seçmenin en çok güvendiği isim ise, yüzde 55,7’yle CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

İmamoğlu güven kaybetti

Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim ayaklanmasının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir önceki anketlerin aksine güvenoyu kaybederek yüzde 53’le ikinci sırada yer aldı.

Sarıgül 3. sırada

Ankette, son seçimde CHP'ye tekrar dönen CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de yüzde 44,1’le üçüncü sırada yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sıralamada, yüzde 42'yle dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Yavaş ile Kaftancıoğlu da güven kaybetti

Ankette bir diğer sürpriz ise seçim sürecinde adaylığı konuşulan ABB Başkanı Mansur Yavaş'dan geldi.

Mansur Yavaş, yüzde 36,4'le sekizinci sırada yer alırken en çok güvenoyu kaybeden lider olarak göze çarptı.

Bir diğer düşüş yaşayan lider ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...

Özellikle İmamoğlu ile yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Kaftancıoğlu da güvenoyu kaybederek ankette 5. sırada yer aldı.

Son sırada Ağbaba

Yüzde 40,2'yle CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı altıncı güvenilen isim olurken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yüzde 38,4'le yedinci sırada.

Yüzde 35'le son sırada da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bulunuyor.