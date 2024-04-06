CHP'de Esenyurt krizi: Belediyenin kasası boş Geçen dönemde de CHP tarafından yönetilen Esenyurt Belediyesi’nin yeni CHP’li Başkanı Ahmet Özer, belediyenin kasasının boş olduğunu ve usule aykırı eleman alımı yapıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Yerel seçimlerin ardından CHP'de Esenyurt krizi yaşanıyor.

2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024'te Ahmet Özer'i aday gösterdi.

31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

CHP'de Esenyurt krizi patlak verdi

Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime yüklendi.

Özer, belediyeyi sıkıntıya sokmak için son zamanlarda birçok kişinin işe alındığını belirtti.

"Eski başkan tarafından hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmış"

Ayrıca belediyenin kasasını boş devraldıklarını da sözlerine ekleyen Özer paylaşımında, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir. Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir" ifadelerine yer verdi.

"Boş bir kasa ile devraldık"

Özer'in açıklamalarının devamı şu şekilde: