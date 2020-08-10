CHP'de Gamze Akkuş İlgezdi koltuğunu korudu

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Pandemi döneminde partisinin koli yardımlarını şova dönüştüren Gamze Akkuş İlgezdi, tanıtım ve halkla ilişkiler konusundaki görevini devam ettirecek.

Koronavirüs salgınının başladığı günlerde evde kalan vatandaşlar için farklı yardım organizasyonları düzenlendi.

Hükümetin yaptığı başarılı çalışmaların ardından CHP örgütleri de düğmeye basarak vatandaşlara yardım dağıtmaya başlamıştı.

ŞOVU SEVEN İSİM

CHP'nin yardım organizasyonlarına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, durumu adeta bir şova dönüştürmüştü.

Küçük bir koliyi aileye teslim etmek için 8 kişi birden objektiflere verilen poz o günlerde tartışmaların fitilini ateşlemişti.

KOLTUĞUNU KAPTIRMADI

Aradan aylar geçti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını yeniledi.

Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi döneminde yaptığı çalışmalarda başarılı bulunduğu için koltuğunu kaybetmedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bir dönem sahip olduğu rezidans daireleriyle gündeme gelmişti.

Hakkında çıkan haberler nedeniyle CHP'li İlgezdi uzun süre Rezidanslar Kraliçesi olarak nitelendirilmişti.