Özgür Özel, seçilirse 3 dönem kuralı getirecek 5 dönemdir milletvekilliği yapan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesi durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 dönem kuralı getireceğini duyurdu.

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Genel seçimleri kaybeden CHP'de 'değişim' tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçim mağlubiyeti daha yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çağrılara yanıtı danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirmek oldu.

Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimciler bu kararın ardından seslerini daha çok yükseltti.

CHP'de iç hesaplaşma bitmek bilmiyor

Hal böyle olunca parti 'değişimciler' ve 'devamcılar' olarak ikiye bölündü.

Yaşananların ardından CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bugünü işaret ederek basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Bugün ise kameraların karşısına geçen Özel, parti yönetimine eleştiriler getirerek CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Özel adaylığını açıkladı: Seçilirse 3 dönem kuralı getirecek

CHP'de 5 dönemdir milletvekilliği yapan Özel aldığı kararı duyururken seçilmesi durumunda parti içinde yapacakları değişiklikleri duyurdu.

Buna göre Özel'in seçilmesi durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 dönem kuralı getireceği görüldü.

Konuya ilişkin, "Genel merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanı ve meclis üyeliği için 3 dönem sınırı getirilecektir, bir sonraki dönem için ise performans ölçütleri tanımlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

'Genel başkan tüm üyeler tarafından seçilecek'

Özel'in programındaki bir diğer dikkat çeken detay ise genel başkanın tüm üyeler tarafından seçileceği oldu.

Programda yine milletvekili, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirlenmesinde ön seçim yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Özel'in programında yer alan diğer maddeler şöyle;