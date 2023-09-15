Özgür Özel, seçilirse 3 dönem kuralı getirecek

Genel seçimleri kaybeden CHP'de 'değişim' tartışmaları başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçim mağlubiyeti daha yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde çağrılar yapıldı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çağrılara yanıtı danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirmek oldu.
Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimciler bu kararın ardından seslerini daha çok yükseltti.
CHP'de iç hesaplaşma bitmek bilmiyor
Hal böyle olunca parti 'değişimciler' ve 'devamcılar' olarak ikiye bölündü.
Yaşananların ardından CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bugünü işaret ederek basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Bugün ise kameraların karşısına geçen Özel, parti yönetimine eleştiriler getirerek CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
Özel adaylığını açıkladı: Seçilirse 3 dönem kuralı getirecek
CHP'de 5 dönemdir milletvekilliği yapan Özel aldığı kararı duyururken seçilmesi durumunda parti içinde yapacakları değişiklikleri duyurdu.
Buna göre Özel'in seçilmesi durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 dönem kuralı getireceği görüldü.
Konuya ilişkin, "Genel merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanı ve meclis üyeliği için 3 dönem sınırı getirilecektir, bir sonraki dönem için ise performans ölçütleri tanımlanacaktır" ifadeleri yer aldı.
'Genel başkan tüm üyeler tarafından seçilecek'
Özel'in programındaki bir diğer dikkat çeken detay ise genel başkanın tüm üyeler tarafından seçileceği oldu.
Programda yine milletvekili, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirlenmesinde ön seçim yapılacağı aktarıldı.
Öte yandan Özel'in programında yer alan diğer maddeler şöyle;
"-Üye reformu ile birlikte, parti yönetiminde uygun dijital yöntemlerle, tüm üyelerin sürece dahil edilmesi sağlanacaktır.
-Mevcut mevzuatların getirdiği sınırlamaları aşacak şekilde her kademede seçimlerde doğrudan üyelerin etkin söz sahibi olacağı yöntemler geliştirerek, üye iradesi partinin esası kılınacaktır.
-Mahalle, ilçe ve il kongrelerinde aktif üyelerin katılımı ile çarşaf liste usulü temel alınacaktır.
-İhtiyaç duyulan uzmanlık kadroları için yasadan gelen merkez yoklaması hakkının kullanılması halinde, bur çerçevede bir dönem milletvekili olarak görev alanların bir sonraki dönemde önseçime girmesi zorunlu hale getirilecektir.
-Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılması sağlanacak, adaylıklar fermuar yöntemi ile uygulanacaktır."