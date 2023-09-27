CHP'de Genel Başkanlık yarışı! Ünal Karahasan adaylığını açıkladı CHP’de, 4-5 Kasım’da yapılacak olan kurultayda, genel başkan adaylarına bir yenisi daha eklendi. Ünal Karahasan, Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olarak adaylığını ilan etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi CHP'de hareketlilik yaşanıyor.

Genel seçim sonucunun yarattığı gerilim üst yönetimlerden alt kadrolara kadar yansıyor.

Giderek yükselen tansiyon peşine kurultay kararını getirdi.

4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultayın ilk gününde genel başkan belirlenecek.

Gözlerin çevrildiği günde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi partinin Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

Bugün ise CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Toplantıda konuşma yapan CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Karahasan şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim.

"Yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim"

Toplantıda genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini öneren Karahasan sözlerine şöyle devam etti: