CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi Kurultay takviminin işlediği CHP'de gözler 8 Ekim’de yapılacak İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. Kongre öncesi değişimciler ve genel merkezi destekleyenler, delegelerle yakın temasını artırdı.

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Büyük Kurultay öncesi il kongrelerini sürdüren CHP'de şu ana kadar 45 il kongresi tamamlandı.

Değişimciler ve genel merkezin kıyasıya yarıştığı süreçte, gözler 8 Ekim'de yapılacak İstanbul kongresinde olacak.

Özgür Çelik değişimcilerin, Cemal Canpolat ise Genel Merkezin desteklediği isim olarak öne çıkıyor.

Delegelerle dirsek teması artırıldı

İstanbul 196 delege ile 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük kurultayda belirleyici bir konuma sahip.

Bu sayı, doğal delegelerle birlikte 250'nin üzerine çıkıyor.

Kongreye günler kala değişimciler farkı kapatmak, genel merkez ise üstünlüğü koruyabilmek için delegelerle dirsek temasını artırdı.

Özgür Özel'in yol haritası da belli olacak

CHP'de değişimcilerin yol haritası İstanbul'daki sonuca göre şekillenecek. İstanbul kazanıldığı takdirde, Genel Başkanlığa talip olan Grup Başkanı Özgür Özel, hızla Anadolu ziyaretlerine başlayacak.

İl ve ilçe teşkilatlarıyla kapalı toplantılar gerçekleştirecek. Köylere kadar giderek seçmenle yakın temas kuracak.

Adaylık için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor

CHP'de şu ana kadar Grup Başkanı Özgür Özel, Örsan Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan genel başkanlığa talip olduklarını açıkladı.

Parti tüzüğüne göre; kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

Ben çıkıp "adayım demem" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.