CHP'de gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçiminde CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda değişimciler kazandı.

13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı seçimleri kaybetti.

Parti Meclisi belirlenecek

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.

Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

Başvurular 16'ya kadar alınacak

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 16.00'ya kadar Kurultay Divanı'nca kabul edilecek.

Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek

Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)