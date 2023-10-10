CHP'de gündem kurultay! Bir yanda değişicimler bir yanda genel merkezciler.. İşte 57. kurultayın ayrıntıları Bu zamana kadar 19’u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi, 4-5 Kasım’da 38. Olağan Kurultayı’nı yapacak. Partililer, Ankara Spor Salonu’nda bir araya gelecek.

AA

Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları muhalefetin gündemindeki yerini koruyor.

Yerel seçim için siyaset arenasında geri sayım başlarken, CHP'de kurultay gündemi hakim.

Henüz seçim hezimetini sindiremeyen CHP, şimdilerde iç hesaplaşmalarla mücadele ediyor.

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin değişim sesleriyle yüzleşti.

Ardından en güvendiği isimlerden biri olan Özgür Özel, "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" sloganıyla genel başkanlık için yarışa katıldı.

Böylelikle gözler 4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultaya çevrildi.

İstanbul'da değişimcilerin adayı kazandı

Bu süreçte partinin ağustos ayında başlayan il kongreleri de devam ediyor.

Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP'de şu ana kadar Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, 67 il başkanı seçildi. Hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nde ise "değişimciler"in adayı olduğu belirtilen Özgür Çelik, eski başkanlardan Cemal Canpolat'a karşı seçimleri kazandı.

İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için en önemli il konumunda bulunuyor.

Kurultay yeri belli oldu

Öte yandan kurultayın ayrıntıları da belli olmaya başladı.

CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı.

Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

İlk gün genel başkan seçilecek

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri örnek alınıyor

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.

Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı. Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor.

Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

İlki 30 Eylül'de Güneydoğu illerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları" devam ediyor.

Bu hafta sonu da Marmara Bölge toplantısında, parti örgütünün belediye başkanlarıyla bir araya gelinerek, yerel seçim stratejileri ele alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)