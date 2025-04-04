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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor..

2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’ın ardından ortaya atılan şaibe iddiaları parti içinde huzursuzluğa neden oldu ve Özgür Özel de kurultay kararı aldı.

Özel'in kurultay kararı sonrası ortaya çıkan 'Kılıçdaroğlu yeniden aday' iddiaları ise parti içi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dün açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Aday değilim." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN OLAN GAZETECİ BAŞARAN: NEDEN ADAY OLSUN

Ancak kendisine yakın olan gazetecilerden Nuray Başaran, dün akşam TGRT ekranlarında katıldığı canlı yayında dikkat çeken sözlere imza attı.

Başaran, "Kılıçdaroğlu neden aday olup, kurultayı meşrulaştırsın ki?" diye sordu.

Devam eden sözleri ise şöyle:

"KEMAL BEY BENİ SIRTIMDAN HANÇERLEDİLER DEDİ"

Çalan herkesi kastetti. Yani kim çaldıysa, herkese açık bence bu. Birincisi ben Kemal Bey'in tweet'ini okuduğumda şunu anlıyorum, sadece aday değilim tweet'i değil bu. Aday değilim tweet'inin ötesinde bir tweet ile karşı karşıyayız. Kemal Bey, biliyorsunuz bir soruşturma, şaibeli kurultay var.



Beni sırtımdan hançerledirler dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 5-6 kez söyledi. Ortada bir şaibeli kurultaydan bahsediliyor. Bununla ilgili CHP neden susuyor dedi.

"ADAY OLMASI KURULTAYI MEŞRULAŞTIRMASI ANLAMINA GELİR"

Bu kurultayla ilgili açılmış bir soruşturma var ve 4 tane açılmış dava var. Bunlar belli bir noktaya gelmiş durumda. Belki İstanbul kongresinin iptali arkasından kurultay iptal davalarıyla ilgili açılan davalarla ilgili belge delillerle, olağanüstü kongrenin iptali de söz konusu.



Şimdi şaibeli bir kurultaydan, sırtından hançerlerle çıkmış bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten o yönetim tarafından hem şaibeyi kabul ederek hem de buna tedbir olarak açılmış bir kongrede aday olması, kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi ve bu kurultayı da meşrulaştırıldı.

"NEDEN KURULTAYA MEŞRURİYET KAZANDIRSIN"