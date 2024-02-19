Yerel seçimler çok az bir süre kala CHP’deki Hatay krizi devam ediyor.
Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş tartışmalara neden olmuştu.
CHP'li birçok kesim Savaş'ın aday gösterilmemesini belirterek bu karara tepki göstermişti.
Savaş'ın adı anons edilmedi
Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım etkinliğinde Hatay için adı geçen Lütfü Savaş'ın adının anons edilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
CHP'nin açıkça Savaş'a alternatif arıyoruz sözlerine rağmen haftalardır bir aday üzerinde somut adım atılmadı.
Haluk Levent reddetti
Savaş'a alternatif olarak sanatçı Haluk Levent'in ismi ilk olarak geçerken Levent, CHP'den gelen bu teklifi reddetti.
Volkan Demirel'e aday ol teklifi
Parti yönetiminin son olarak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kapısını çaldığı ve "Gel Hatay'da adayımız ol" teklifini götürdüğü öğrenildi.
Teklifi geri çevirdi
Odatv'nin ulaştığı başarılı teknik adamın CHP'den gelen adaylık teklifini "Ben futbol adamıyım, siyasetten anlamam" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.
Özel ve Savaş görüştü
Lütfü Savaş'ın CHP'den bir dönem daha aday gösterilmesi, protestolar sonrası adeta bilmeceye dönüştü.
Savaş, bugün gündüz saatlerinde CHP Lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.
Özel değişiklik sinyali verdi
Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini şu sözlerle verdi:
Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor.
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