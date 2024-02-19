CHP'de Hatay çıkmazı! Volkan Demirel'e teklif götürüldü CHP'de adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerine Volkan Demirel'e teklif götürdüğü, başarılı teknik adamın da bu teklifi "Siyasetten anlamam, benim işim futbol" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

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Yerel seçimler çok az bir süre kala CHP’deki Hatay krizi devam ediyor.

Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş tartışmalara neden olmuştu.

CHP'li birçok kesim Savaş'ın aday gösterilmemesini belirterek bu karara tepki göstermişti.

Savaş'ın adı anons edilmedi

Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım etkinliğinde Hatay için adı geçen Lütfü Savaş'ın adının anons edilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

CHP'nin açıkça Savaş'a alternatif arıyoruz sözlerine rağmen haftalardır bir aday üzerinde somut adım atılmadı.

Haluk Levent reddetti

Savaş'a alternatif olarak sanatçı Haluk Levent'in ismi ilk olarak geçerken Levent, CHP'den gelen bu teklifi reddetti.

Volkan Demirel'e aday ol teklifi

Parti yönetiminin son olarak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kapısını çaldığı ve "Gel Hatay'da adayımız ol" teklifini götürdüğü öğrenildi.

Teklifi geri çevirdi

Odatv'nin ulaştığı başarılı teknik adamın CHP'den gelen adaylık teklifini "Ben futbol adamıyım, siyasetten anlamam" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Özel ve Savaş görüştü

Lütfü Savaş'ın CHP'den bir dönem daha aday gösterilmesi, protestolar sonrası adeta bilmeceye dönüştü.

Savaş, bugün gündüz saatlerinde CHP Lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

Özel değişiklik sinyali verdi

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini şu sözlerle verdi: