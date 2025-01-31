CHP’de hedef adayı 31 Mart’ta kamuoyunun karşısına çıkarmak

AA

CHP, aday belirleme sürecine başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında yeni yol haritalarını anlattı.

Özel, CHP’nin hedefinin 31 Mart seçimlerinin yıl dönümünde yani 31 Mart 2025 tarihinde cumhurbaşkanı adayını kamuoyunun karşısına çıkarmak olduğunu açıkladı.

Adayı, CHP üyeleri seçimle belirleyecek.

MECLİS GRUBUNDA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı adayı seçiminin hangi şartlarla ve nasıl yapılacağını ortaya koyacak ön seçim yönergesinin MYK onayının ardından salı günü Meclis grubunda açıklanması bekleniyor.

Hazırlanan taslak yönergeye göre, önce adaylar netleşecek sonra pusulalar basılacak, mühürler hazırlanacak ve mahalle mahalle sandıklar konularak CHP üyelerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi istenecek.

30 MART'TA SEÇİM

Cumhurbaşkanı adayı seçiminin 30 Mart'ta yapılması planlanıyor.