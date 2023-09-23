CHP'de il kongrelerinde tansiyon düşmüyor! Siirt'te partililer birbirine girdi CHP Siirt İl Kongresi’nde delegeler oy kullanırken çıkan tartışma kavgaya döndü. Partililer birbirine sandalye ve orakla saldırmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

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AA

Siyaset arenasında hareketli anlar yaşanıyor.

Muhalefet cephesinde tansiyon üst seviyede...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam etmek isteyenler, istifasını isteyenlerle sık sık karşı karşıya geliyor.

Yapılan açıklamalar, paylaşımlar, süreçteki gerilimi gözler önüne seriyor.

Üst yönetimlerde yaşanan kriz kongrelere de yansıyor. Öyle ki son zamanlarda il kongrelerinde kavga ve gürültü eksik olmuyor.

Görmeye alışkın olduğumuz görüntülere bir yenisi daha eklendi.

CHP il kongresi karıştı

Bu kez görüntüler Siirt'ten...

Kentte bugün CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi yapıldı.

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

Arbede yaşandı

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

Orakla kavgaya karıştı

Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

2 gözaltı

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işleminin sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)