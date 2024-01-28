CHP'de İzmir belirsizliği: Büyükşehir ve ilçe adayları yine belirlenemedi 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de aday belirleme krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan Parti Meclisi'nde İzmir adayı açıklanmadı. Parti kaynakları CHP adayının 1 Şubat günü açıklanacağını ifade ettiler.

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Yerel seçime geri sayımda gözler partilerde...

Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de aday belirleme süreci devam ediyor.

Özellikle de İzmir merak konusu.

Büyükşehir ve ilçe adayları yine belirlenemedi

Son olarak 209 seçim bölgesinin adayı daha belli oldu.

Onlar arasında DEM Parti'nin eleştirdiği ve 60 kişilik parti meclisinden 32 oy alarak yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Muhittin Böcek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcutta Bodrum Belediye Başkanı olan Ahmet Aras da var.

Ancak en çok merak edilen illerin başında ise tartışmaların da yaşandığı İzmir geliyor.

İzmir Büyükşehir ve ilçeleri adayları yine açıklanmadı.

1 Şubat'ta tüm adyaların açıklanması bekleniyor

Bunun için gözler CHP'de bir kez daha pazartesi ve perşembe günü toplanacak yetkili kurullarda olacak.

Aday belirleme gündemi ile toplanılacak. İzmir'in ve ilçelerin adaylarının pazartesi belirlenmesi bekleniyor.

Perşembe günü ise CHP'de tüm Türkiye'de adayların duyurulacağı belirtiliyor.